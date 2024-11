Take Two Interactive revend la Private Division Take Two Interactive revend la Private Division

Et encore une initiative qui s'envole : la Private Division de Take-Two n'est certes pas fermée, mais tout simplement revendue à on ne sait trop qui, sans même trop savoir avec quoi est reparti l'acquéreur puisque plusieurs des employés dans le relationnel avait été licenciés et la plupart des contrats annulés, à l'exception de No Rest for the Wicked de Moon Studios encore en suivi, Tales of the Shire à venir en début d'année prochaine, et un mystérieux partenariat avec Game Freak pour une nouvelle IP.



Notons d'ailleurs que le très intéressant Chronos : The New Dawn de Bloober Team faisait partie des contrats annulés (puis finalement passé en auto-édition par la team polonaise).



La raison est évidemment que T2 veut se recentrer uniquement sur le AAA (et le mobile), en indiquant en passant qu'en fait ouais, Roll7 et Intercept ont bien été fermés.