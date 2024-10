Capcom : en attendant Monster Hunter Wilds, son grand frère dépasse les 27 millions de ventes Capcom : en attendant Monster Hunter Wilds, son grand frère dépasse les 27 millions de ventes

Forcément, même avec un back catalogue dantesque et toujours parmi les grandes stars des promotions, quand t'as rien de neuf, faut pas non plus espérer taper des records, et Capcom doit faire avec une baisse de son CA comme ses bénéfices pour le premier semestre de l'année fiscale en cours, tout en restant largement dans le vert (l'équivalent de 92 millions d'euros supplémentaires dans le coffre-fort).



Car en 2023, si Street Fighter 6 n'avait pas la portée commerciale des plus grosses licences de l'éditeur, ça restait mieux que Dead Rising Deluxe Remaster, pire encore en comparant avec Kunitsu-Gami : Path of the Goddess. Mais le roi Monster Hunter Wilds approche, qui permettra à l'éditeur de tenir (peut-être) son objectif record proche du milliard de dollars en CA sur un an (pour une 11e année de croissance).



A noter (d'avril à septembre 2024) :



- 96 % de ventes en dématérialisé.

- Sur 20 millions de jeux vendus en 6 mois, 19 millions viennent du back catalogue.

- Le million restant est réparti entre Kunitsu-Gami, Dead Rising Deluxe Remaster et les nouvelles compilations Ace Attorney et Marvel VS Capcom.



Bonus chiffres (entre parenthèse les chiffres sur 6 mois, arrêtés au 30 septembre 2024) :



- Monster Hunter World : 27,08 millions (+ 1,76 million)

- Monster Hunter World Iceborne : 14,04 millions (+ 1,44 million)

- Monster Hunter Rise : 14,04 millions (+ 1,36 million)

- Monster Hunter Rise Sunbreak : 8,89 millions (+ 1,15 million)



- Resident Evil 4 Remake : 8,01 millions (+ 832.000)

- Resident Evil Village : 10,54 millions (+ 744.000)

- Resident Evil 7 : 14,06 millions (+ 674.000)



- Street Fighter 6 : 4,13 millions (+ 831.000)

- Devil May Cry 5 : 8,75 millions (+ 713.000)

- Dragon's Dogma 2 : 3,31 millions (+ 695.000)