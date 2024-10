Du contenu neuf à venir pour Lollipop Chainsaw

Lancé de manière très confidentielle le mois dernier,a encore des trucs à dire et pas seulement avec le renfort tardif de versions PlayStation 4 et Xbox One en novembre, mais avec ce qui semble être une extension.Yoshimi Yasuda (PDG de Dragami Games) vient d'indiquer sur X avoir planifié le développement d'un « contenu important » pour ce jeu (donc pas une suite) avec la volonté que « tout le monde voudra y jouer ». Soit. Notez que de nouveaux costumes débarqueront entre temps.