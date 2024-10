God of War (Prime) : le chantier reprend God of War (Prime) : le chantier reprend

Alors que l'inconnu demeure autour de l'adaptation de Horizon chez Netflix, la branche Prime d'Amazon ne perd elle pas de temps en remettant de suite sur les rails le chantier de la série God of War suite au départ du showrunner Rafe Judkins (La Roue du Temps) avec un nom pour le remplaçant : Ronald D.Moore, le mec derrière Star Trek : La Nouvelle Génération ou encore un certain Battlestar Galactica.



Nous n'en saurons pas plus, même si l'on peut rappeler que les écrits initiaux ont été mis à la poubelle pour prendre « une nouvelle direction créative », changement qui ne peut pour l'heure parler au public vu qu'on n'a jamais su à quoi s'attendre (Grèce ou Mythologie Nordique déjà ??).