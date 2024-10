Halo Infinite : pour Mike Clopper (ex Certain Affinity), le mode Battle Royale aurait pu ''changer la donne'' Halo Infinite : pour Mike Clopper (ex Certain Affinity), le mode Battle Royale aurait pu ''changer la donne''

C'était un secret de polichinelle tellement évoqué que l'on pensait même que cela ne tenait plus de la rumeur, mais c'est pourtant aujourd'hui via LinkedIn que Mike Clopper, ancien directeur de conception chez Certain Affinity, a confirmé ouvertement que lui et ses anciens collègues ont bien travaillé pendant plusieurs années sur un mode Battle Royale pour Halo Infinity qui, selon ses mots, aurait vraiment pu « changer la donne » pour la franchise.



Parmi les derniers éléments en fuite du projet annulé en 2023, on nous évoquait des batailles au travers des fragments du Halo Zeta (du coup constitué de plusieurs biomes), avec des atterrissages en pods, des objectifs à accomplir pour gagner des items, du largage aléatoire de véhicules par des Pelicans au fur et à mesure de la bataille, et l'idée que des joueurs abattus se transformeraient temporairement en IA le temps d'être ranimé par le reste de l'escouade.



Mike Clopper n'en veut probablement pas à Xbox d'avoir mis le projet à la poubelle : le mec a rejoint ce mois-ci l'une des branches de Call of Duty (précisément Raven Software).