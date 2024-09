Star Wars Outlaws : un début de feuille de route Star Wars Outlaws : un début de feuille de route

Comme Yves Guillemot l'affirmait il y a quelques jours, la contre-performance de Star Wars Outlaws ne doit pas faire baisser les bras à l'équipe et doit même faire l'objet d'une certaine rédemption, et tant pis pour ceux qui l'ont déjà torché.



De fait, en plus des extensions, le titre aura droit à de multiples mises à jour pour améliorer les choses, la première prévue le 2 octobre et consacrée à la partie technique, tandis que le 24 octobre verra l'arrivée de nouvelles options de « qualité de vie ». Sans encore voir trop loin, on sait que le 21 novembre sera le jour du lancement de l'extension #1, l'arrivée du jeu sur Steam, mais également celui de l'Upgrade 4 avec de nouveaux contrats gratuits et des améliorations de gameplay aussi bien pour les combats que l'infiltration.



Espérons que toutes ces bonnes intentions soient en revanche présentes dès le départ pour Assassin's Creed Shadows. C'est après tout le but du report au 14 février 2025.