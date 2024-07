Crimson Desert de retour à la GamesCom

Un an après avoir faire forte impression durant la GamesCom 2023,va ressortir de son silence… pile pour la GamesCom 2024. On nous promet en effet un état des lieux en laissant le public pouvoir pour la première fois le prendre en main sur les bornes à disposition lors du salon de Cologne qui se tiendra du 21 au 25 août.Si l'on s'en tient aux règles habituelles, le jeu devrait donc faire part de sa présence durant la conférence de Geoff Keighley, avec pourquoi pas une première fenêtre de sortie (PC et « consoles »).