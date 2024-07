Piranha Bytes : les deux plus gros vétérans sont déjà partis fonder un autre studio

Toujours pas de communiqué officiel de la part d'Embracer pour répondre à la rumeur (assez concrète) du début de journée mais on peut dire que les choses sont actées pour la mort de Piranha Bytes sans que ce ne soit finalement trop préjudiciable pour les fans du studio : les vétérans et piliers Björn et Jennifer Pankratz ont annoncé avoir quitté le studio depuis plusieurs semaines pour déjà fonder une nouvelle boîte sous le nom de Pithead Studio.Björn Pankratz était le directeur créatif de la totalité des jeux Piranha depuis ses débuts (sagaet) tandis que Jennifer a pris le rôle de principal Game Designer depuis 16 ans, donc depuis la franchiseOn ignore qui compose le studio tout neuf pour le moment (Piranha a subit énormément de départs ces derniers mois, sans attendre la fermeture) et le cap reste dans les mêmes eaux, à savoir du RPG plein d'aventures, mais avec l'envie d'explorer des éléments d'horreur, et CETTE FOIS de manière indépendante, avec ou sans éditeur, mais dans tous les cas sans que sa survie soit soumise à une maison-mère. Leçon retenue.