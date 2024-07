Penny Blood, la suite spirituelle de Shadow Hearts, voit son chantier mis à l'arrêt

Preuve une fois de plus qu'une bonne équipe faite de talents reconnus ne vaut pas forcément grand-chose sans un bon responsable ayant une parfaite connaissance dans la gestion des effectifs et du budget : le succès Kickstarter(suite spirituelle dedu même créateur) voit son développement mis à l'arrêt.Une situation provisoire selon le communiqué, alors même que le jeu n'a toujours aucun éditeur (et donc de l'argent supplémentaire à injecter), mais on nous promet déjà une nouvelle tentative pour espérer que les choses prennent suffisamment forme pour intéresser un mécène. Ce n'est pas faute d'avoir voulu faire connaître la licence au public avant l'heure, le studio ayant sorti unsur Steam en février dernier (en Early Access), pour un résultat commercial au-delà du catastrophique : pic maximum de 20 joueurs mondialement selon Steamdb (et là de suite, 0).Aucune nouvelle non plus de, la suite spirituelle dequi partageait le même financement (quelle idée déjà…).