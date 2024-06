Mike Darrah revient sur le phénomène des AAA annoncés des années avant leur sortie

Des jeux annoncés pour sortir un paquet d'années plus tard, c'est loin d'être un phénomène inhabituel et certains auront peut-être remarqué que l'écart est aujourd'hui susceptible d'être encore plus imposant qu'auparavant, déjà parce que les temps de développement sont plus longs, forcément, mais pas que.Bien placé pour parler de la chose, Mike Darrah (actuellement sur) a évoqué longuement le sujet dans sa propre chaîne Youtube, souhaitant établir que d'une manière ou d'une autre, tout est une histoire de gros sous aujourd'hui et que les raisons d'une annonce précipitée sont multiples, parfois logiques comme le fait qu'un éditeur au catalogue en apparence faiblard souhaite montrer que du lourd arrivera « plus tard », mais également plus inattendus. Sur ce point, Darrah parle sans détour du fait que certains studios poussent l'annonce bien avant l'heure en espérant une approbation large du public, et ce pour rassurer un minimum l'éditeur toujours susceptible de tuer un projet en douce.Le créateur dereconnaît que cette solution n'est pas toujours la meilleure, mais tous les moyens sont devenus bons pour assurer la survie de chantier dans une période trouble depuis plusieurs années, et va même reconnaître qu'il arrive souvent que des annonces soient faites en partie avec du vent, osant pointer la concurrence, celle dequi fut officialisé en 2018 alors même que nous n'étions qu'en début de pré-production.En bref, c'est fâcheux mais ce n'est pas prêt de changer, et alors quesortira 6 ans après son annonce, parmi les concernés de cette pratique et outredonc, on pourrait citer le récent, le futur, bien entendu, tout en se posant déjà des questions sur, officialisé il y a déjà plus de 2 ans et sans la moindre nouvelle depuis.