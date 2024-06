PS Plus Essential : les prochains jeux du service

Un petit détour du côté du PlayStation Plus permet de découvrir les prochains jeux qui intégreront le programme PS Plus dans la gamme Essential (mardi 3 juillet donc), avec en tête d'affichedont on attend l'annonce du 4e épisode, accompagné depour les fans etsi vous ne l'avez toujours pas essayé.Pour les fans de, ajoutons un petit pack à télécharger gratos à la même date, incluant divers objets in-game dont 160 primogems.