Suite au rapport de Sony, Bluepoint rassure en déclarant avoir toujours son propre chantier

Dans la dernière réunion stratégique de Sony, la présence de Bluepoint dans la section « Supports » aux cotés de Nixxes et Valkyrie Entertainment a soulevé quelques interrogations de la part des fans, qui face au silence ont directement interrogé les concernés ou plutôt Peter Dalton (un des principaux ingénieurs du studio), qui a rassuré le peuple : rien n'a changé, et Bluepoint travaille toujours sur un titre inconnu qui cette fois ne sera pas un remake.



Une bonne chose, et les spéculations peuvent donc reprendre, notamment sur les rumeurs autour d'un spin-off de God of War sauce Aztèque avec Atreus adulte (ou jeune adulte disons). Rien de certain non plus, juste le fait que le studio a aidé Santa Monica pour God of War Ragnarok, et que cet artwork (appartenant au studio selon le fameux leak Insomniac) pousse certains à aller dans ce sens.