Game Pass : les prochains jeux du service

Microsoft délivre la prochaine vague de jeux Game Pass avec un programme assez tranquille pour terminer le mois de juin, surtout marqué par l'arrivée depile pour l'Euro, et les deuxUne sorte de petit relâchement avant un mois de juillet où s'enchaîneront trois mises en place Day One (et lede Capcom).19 juin :20 juin :(uniquement PC)25 juin :(membres Ultimate via l'EA Play)26 juin :(Xbox et xCloud)(Xbox et xCloud)27 juin :