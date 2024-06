Elden Ring : Miyazaki laisse une porte entrouverte pour une coop totale dans ses prochains jeux

« L'ancien PDG de Nintendo, Mr Iwata, disait que les gens qui ont peur de perdre leur emploi auront peur de faire de bonnes choses. Je doit paraphraser mais je reste en total accord avec cela. […] Même si nous ne pouvoir pas savoir avec certitude ce que l'avenir nous réserve, pour cette société sous ma responsabilité, c'est quelque chose [les licenciements] que je ne laisserais pas arriver. J'espère donc que nos joueurs et fans pourront en tirer un peu d'assurance.

L'heure approche pour un retour dans le plus grand succès commercial de l'histoire de FromSoftware et c'est désormais 3 jours avant le lancement deque son humble réalisateur Hidetaka Miyazaki est venu nous apprendre que le principe coop de ses différentes productions Soulsborne (on oublie) pourrait, qui sait un jour, évoluer vers quelque chose de plus standard.Car depuis, le mode coopération n'en est aucunement un, le game-design poussant aux aventures en solitaire pour ne réclamer que de l'aide temporaire, généralement avant un boss, dont le trépas causera le départ de votre ou vos alliés d'un instant. Une « vision » n'empêchant pas le progrès de s'installer, déjà parce que plusieurs représentants de la concurrence ont brisé les barrières pour fournir des aventures complètes en duo, et aussi parce que Miyazaki n'a pu que se rendre compte de l'énorme succès du mod PC (3,6 millions de téléchargement) permettant de faire l'intégralité deà deux, sans coupure, et même avec possibilité que chacun aille bourriner (ou se faire bourriner) dans son coin.Face à cela, Miyazaki sous-entend qu'une porte s'est ouverte, ou plutôt est au moins déverrouillée, précisant que si la conception de FromSoftware souhaite de la coop temporaire, c'est la vision d'un temps, et surtout,On note.Parallèlement, l'homme a rebondi sur la triste actualité de ces derniers mois (les licenciements et fermetures de studio) pour indiquer que son combat pour maintenir la totalité de ses effectifs, persuadé que c'est également le point de vue de la maison-mère Kadokawa :