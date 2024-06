Wonder Woman : une pincée d'infos & concept-arts Wonder Woman : une pincée d'infos & concept-arts

Bientôt 3 ans depuis l'officialisation du projet Wonder Woman par Monolith Productions et depuis rien, ou plutôt rien d'autres que diverses fuites dont certaines attestant d'un chantier compliqué (on a l'habitude hein) mais un sondage en fuite le week-end dernier est venu apporter quelques petits éléments ainsi qu'une poignée de concept-arts à retrouver ci-dessous.



Bien entendu, la Warner s'est chargé de tout effacer mais vous savez comment marche internet :



- Le jeu prendra bien place à Thémiscyre, lors de l'invasion de Circé.

- Le système Nemesis de L'Ombre du Mordor fera son retour.

- D'abord de manière standard dans le cas des ennemis dont les survivants se souviendront de vous et seront susceptibles d'avoir gagné en puissance à la prochaine rencontre.

- Mais également cette fois chez les alliés, où Diana devra prouver sa valeur par exemple en sauvant certaines compatriotes pour les voir revenir plus tard afin de renvoyer l'ascenseur.

- Outre Circé, des ennemis connus comme Méduse et Cheetah seront présents.

- D'autres persos DC seront là, sans spécifier lesquels (peut-être des guests pour les fans).