Star Wars Outlaws : la durée de vie évoquée

A ceux qui aimeraient bien voir l'essentiel de, donc sans tomber dans la surdose d'un, le directeur créatif Julian Gerighty est venu rassurer lors d'une interview avec VGC pour dire que la durée de vie sera à la hauteur sans en faire trop : 25/30h pour une ligne plus ou moins droite, et le double pour faire le quasi-intégral.On apprend pour l'anecdote que comme tous gros chantiers, des choses ont été changées en cours de route, avec déjà l'annulation d'un système de nage (pas si utile au final, et surtout compliqué pour les animateurs) mais en gain non prévu des mini-jeux comme le délire arcade ou le jeu de cartes Sabacc.Sortie prévue le 30 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.