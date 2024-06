Valorant : pas d'aide à la gyro sur PS5, dans un soucis d'égalité avec les joueurs Xbox

Encore un mot sur l'arrivée du populairesur consoles, où Riot Games souhaite plus que jamais mettre tout le monde à pied d'égalité quitte à placer des barrières : non seulement les joueurs PC ne pourront pas jouer avec les consoleux (pour des raisons de clavier/souris), mais apprenons également que les développeurs ont expressément laissé de côté la fonctionnalité de gyroscopie natif sur PlayStation 5 pour ne pas désavantager ceux que Xbox Series.On voit quand même la différence en matière de compétition qu'avec un, où Epic Games se contrefout qu'une seule partie réunisse clavier/souris, manette, gyroscopie et joueurs mobile sans aucune restriction.Les versions consoles entreront en bêta fermée la semaine prochaine (14 juin) pour préparer le lancement en fin d'année.