Comme d'autres avant lui, Rainbow Six Siege va intégrer un système d'abonnement Premium

C'est un progrès validé par de plus en plus de monde et c'est presque étonnant ques'y lancement seulement maintenant après après plus de 8 ans de carrière : cet épisode à haut succès aura droit comme d'autres Gaas typeà son propre service à abonnement, au prix d'ailleurs inconnu, offrant skins explosifs, monnaie in-game et bien entendu un accès sans surcoût à chaque nouveau Battle Pass. Si un pass est déjà actif au moment du renouvellement, vous grimperez automatiquement de 10 paliers.Ce système sera mis en place dans le cadre de la nouvelle Saison, dans un premier temps sous serveurs tests dès le 11 juin. Une Saison nommée « Opération New Blood », avec rééquilibrage, phase d'échauffement facultative, renforcement des mécaniques anti-triche et bien entendu de nouveaux opérateurs ici repris des origines de la série, donc totalement polyvalent. La grande nouveauté, elle est annoncée depuis longtemps : le marketplace pour vendre des skins entre joueurs.