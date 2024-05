Des indices pour une sortie en fin d'année de Dragon Ball : Sparking Zero

Bientôt une date de sortie pour? Peut-être bien si Bandai Namco compte sortir le jeu cette année et c'est ce qui semble se dessiner soudainement avec tout d'abord l'organisme de classification IMDA (Singapour) venant de valider le référencement du jeu en précisant bien un lancement pour 2024.En source plus certaine, c'est la base de données du site officiel de l'éditeur qui révèle (les ninjas l'ont découvert) une arrivée souhaitée pour le mardi 1er octobre 2024. Attention, il pourrait néanmoins s'agir d'un simple placeholder pour simplement signifier un objectif pour le dernier trimestre, mais dans tous les cas cette année.Un nouveau trailer devrait de toute façon bientôt tomber pour mettre en mouvement les derniers personnages officialisés par le V-Jump (dont Goten, Trunks et Gotenks).