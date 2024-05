Monster Hunter Rise passe les 15 millions de ventes

En attendant un vrai point MAJ sur ses différents jeux comme à chaque trimestre, Capcom nous rapporte de suite quea dépassé les 15 millions de ventes, avec en bonus 8 millions pour l'extension. Cela fait 2 millions de plus pour les deux sur un an, pour ce qui est actuellement le deuxième plus gros succès de la saga après l'intouchable(25 millions pour le jeu de base et son édition GOTY).L'éditeur nous partage en bonus un artwork commémoratif et l'on rappellera que la franchise aura largement de quoi faire parler d'elle dans les prochains mois :- Remaster dele 14 juin (PC, PS4, Switch)- Version PS4 dele même jour(PC, PS5, XBS) pour le Q1 2025.Proche de ses 20 bougies, la série cumule désormais 100 millions de ventes.