Frontier annonce un Jurassic World Evolution 3 Frontier annonce un Jurassic World Evolution 3

Toujours considéré comme le plus gros succès de l'histoire de Frontier Developments, la franchise Jurassic World Evolution n'échappera pas à un troisième épisode tout juste officialisé pour la « prochaine » année fiscale, donc entre 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. La coïncidence est voulue : c'est le 2 juillet 2025 que sortira le prochain film au cinéma.



On espère néanmoins que les développeurs n'épuiseront pas trop vite le filon, Jurassic World Evolution 2 ayant notamment eu un démarrage inférieur aux attentes (sur PC du moins) même si les choses ont pu se rattraper sur la longueur à coups de promo.