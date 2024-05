Avant sa fermeture, Arkane Austin voulait proposer un nouveau Dishonored Avant sa fermeture, Arkane Austin voulait proposer un nouveau Dishonored

Jason Schreier, qui avait devancé Microsoft lui-même sur les récentes fermetures, vient de nous délivrer deux malheureuses informations pour les deux principales studios touchés par le strike :



- Tango Gameworks avait commencé à proposer le développement d'une « suite » à Microsoft, renvoyant aux rumeurs sur un nouveau The Evil Within.

- Arkane Austin, une fois les MAJ de Redfall bouclées, comptait revenir à ses racines de l'immersive-sin, et profiter du fait que Arkane Lyon était désormais trop occupé sur Blade pour proposer un nouveau Dishonored.



Voilà. Et bonne soirée.