De nouvelles infos pour Terminator : Survivors

Depuis le très joli coup de, une nouvelle attention est portée vers Nacon et même si l'on parle ici d'un autre développeur tout frais à Milan,suscite une certaine curiosité devant l'envie de nous proposer autre chose qu'un simple jeu d'action d'un côté ou l'autre de la barrière. De la vraie survie plus exactement.S'il faudra encore patienter pour voir du vrai gameplay, et qu'il fallait de base se contenter du contexte (2009, dans un monde peu après le Jugement Dernier à l'aube de la Résistance), le studio a tout de même délivré de nouvelles informations via une session de Q/R sur Steam, et voici ce qui en sort :- Confirmation que ce sera uniquement en vue FPS.- Jouable en solo (même hors-ligne) ou en coop à 4.- Pas de multi PVP.- Le scénario se veut poussé autant dans l'histoire principale avec même description des faits entre la fin de T2 et le début du jeu, que dans ses quêtes secondaires.- Plusieurs véhicules disponibles.- Survie & craft oblige, on débutera dans un semblant de base à améliorer avant de l'étendre petit à petit.- S'il y aura bien des ennemis, particulièrement des gangs, il n'y aura qu'un seul T-800, véritable Nemesis à fuir d'une manière ou d'une autre.- Ce choix a été fait en hommage aux deux premiers films, dans la volonté de pousser l'aura d'un adversaire surpuissant et invincible, et son statut de loup solitaire envoyé comme les autres par Skynet à travers le temps pour réécrire l'histoire.Nous devrions bientôt en voir davantage, l'Early Access PC étant signée pour le 24 octobre, en rappelant que les consoles finiront un jour ou l'autre par être concernées.