Dragon Ball Sparking Zero : quatre nouveaux visuels en attendant ''de nouvelles infos'' cette semaine

Bandai Namco ne se fera pas prier pour faire apparaître Dragon Ball : Sparking Zero dans divers showcase du printemps mais en attendant, accueillez déjà 4 nouveaux visuels (fort jolis d'ailleurs) et la promesse de nouvelles informations dans le milieu de la semaine via le dernier V-Jump. Peut-être comme la dernière fois du neuf côté casting avant la diffusion officielle.



On notera d'ailleurs, outre le mystère sur la date de sortie, que sur les 160 personnages annoncés (comprenant une masse de doublons), moins d'un tiers sont actuellement connus.