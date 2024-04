[RUMEUR] Call of Duty : les annonces Game Pass auront lieu en juin selon Henderson [RUMEUR] Call of Duty : les annonces Game Pass auront lieu en juin selon Henderson

Tom Warren de The Verge avait déjà éventé la présence de Call of Duty – Black Ops : Gulf War lors du Xbox Showcase du 9 juin (avec du Gears of War et peut-être même State of Decay 3) et c'est cette fois Tom Henderson qui vient valider l'information sur le prochain Treyarch, ajoutant qu'un premier aperçu aura lieu 2 jours avant durant la conférence du Summer Game Fest de Geoff Keighley.



Ce n'est pas tout puisque selon ce même Henderson, le Xbox Showcase sera également l'occasion d'acter l'arrivée des anciens Call of Duty dans le Game Pass, mais évidemment pas tous d'un coup. Reste une inconnue toujours non évoquée même dans les rumeurs : on ne sait toujours pas si Gulf War sera proposé Day One dans le service, même si auquel cas, ce serait une non-surprise.