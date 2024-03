Gameloft veut aussi son Donjons & Dragons Gameloft veut aussi son Donjons & Dragons

On sent que Baldur's Gate III a eu son petit effet et plusieurs autres tiers se disent qu'il y a encore matière à faire du pognon (et peut-être de la qualité) avec l'univers « Donjons & Dragons ».



C'est ainsi qu'après l'annonce d'une nouvelle adaptation chez Starbreeze (qui continue de se remettre du triste lancement de PayDay 3), c'est maintenant Gameloft qui veut s'attaquer aux Royaumes Oubliés en faisant le choix de la sécurité : de la survie évidemment jouable à plusieurs, le genre à la popularité grandissante, incluant les termes « action-RPG » et « simulation de vie » suffisamment vagues pour attendre sagement une première présentation.



Aucune date de sortie, mais néanmoins la volonté de toucher PC et consoles.