Enshrouded : la jolie feuille de route pour 2024 Enshrouded : la jolie feuille de route pour 2024

Palworld et Enshrouded représentent deux jolis succès du début d'année pour le secteur des jeux à survie, et si le premier remporte tous les awards commerciaux, c'est pourtant le deuxième (tout de même 2 millions de ventes) qui offre le plus de promesse en suivi. Il faut dire en même temps que Keen Games a davantage d'expérience dans la gestion de ses effectifs même moindres que les plus gros, rien qu'avec son travail sur Portal Knights.



Ainsi et en réponse aux demandes de la communauté, vous trouverez ci-dessous tous les éléments qui devraient être rajoutés d'ici la fin d'année, dont :



- De nouveaux biomes

- De l'eau (!)

- Des donjons instanciés

- Du partage de mondes et de créations

- Système de météo

- Davantage de matériaux, d'armes, d'ennemis…

- Faire sa petite ferme

- Améliorations graphiques, techniques, correctifs…



Si tout se passe bien, une fois tout cela mis en place, l'équipe préparera tranquillement sa transition vers la 1.0, étape souhaitée avant les portages PlayStation 5 et Xbox Series.