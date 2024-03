Dragon Ball Xenoverse 2 prépare son upgrade avant de se lancer (encore) dans du contenu neuf Dragon Ball Xenoverse 2 prépare son upgrade avant de se lancer (encore) dans du contenu neuf

Après Dragon Ball Z Kakarot et pas plus tard que cette semaine Dragon Ball FighterZ, ce sera prochainement au tour de Dragon Ball Xenoverse 2 de bénéficier d'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series (gratuitement, et avec transfert de save), précisément à la date tout juste annoncée du 24 mai 2024.



Bandai Namco dévoilera les détails de cette réédition en temps voulu et pour ceux qui demandent, non, l'affaire n'est toujours pas terminée : 8 ans après sa sortie, le jeu va accueillir une nouvelle année de contenu gratuit et payant avec de nouveaux personnages jouables, des events et au moins un scénario supplémentaire.



Vu le peu de matières premières restantes, et le fait que Dragon Ball Daima soit encore assez éloigné, à se demander si l'équipe ne va pas aller piocher dans ce qui est encore exclusif au manga Super : Moro, Granola, Vegeta Ultra Ego...