COD Warzone Mobile donnera l'assaut en mars

Le mobile était déjà un marché très ciblé par Activision depuis un moment et encore plus aujourd'hui par Xbox, et l'une des étapes majeures qu'incarnea désormais sa date de lancement : le 21 mars 2024.Environ 50 millions de joueurs y ont vu de l'intérêt en passant par la case pré-inscription afin de découvrir une expérience équivalente mais de poche, offrant le BR à 120 joueurs sur Verdansk ainsi que le mode 48 joueurs sur Rebirth Island, sans oublier des modes COD plus classiques sur des cartes dédiées.L'argument clé, de toute façon essentiel à notre époque, ne sera pas de diviser la communauté mais la compléter dans un même écosystème : progression xp et Battle Pass se feront conjointement sur PC, consoles et mobile.