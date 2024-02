PS Plus Essential : les prochains jeux du service PS Plus Essential : les prochains jeux du service

Comme chaque dernier mercredi du mois, c'est le moment pour Sony de dévoiler sa liste des prochains jeux PlayStation Plus Essential, donc à télécharger dès mardi prochain (le 5 mars).



Et sans surprise vu le leak, Sifu fera office de tête d'affiche, accompagné de F1 23 alors que le suivant vient tout juste d'être annoncé, Hello Neighbord 2 et l'extension Destiny 2 : Witch Queen, juste histoire d'attirer quelques nouveaux en ces temps difficiles pour Bungie.