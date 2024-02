Supermassive n'échappe pas aux licenciements Supermassive n'échappe pas aux licenciements

Avec tout le cynisme possible, cela faisait presque trop longtemps que nous n'avions pas parlé de licenciements en cette année très sombre pour l'industrie, et c'est au tour de Supermassive de dresser un communiqué officiel, expliquant avec toutes les excuses qu'il faut l'obligation de licencier un certain nombre de personnes. Pas qu'un peu d'ailleurs.



La boîte étant soumise à la réglementation londonienne imposant de faire état aux employés de la situation minimum 1 mois avant les actes, les employés ont donc reçu un mail de la direction (récupéré par Bloomberg) faisant état d'environ 90 licenciements. Soit tout de même 25 % des effectifs…



Pour rappel, Supermassive planche actuellement sur Little Nightmares III, un spin-off narratif et solo de Dead by Daylight, et le prochain épisode de son anthologie The Dark Pictures. Ils n'ont en revanche rien à voir avec le remaster récemment annoncé de Until Dawn.