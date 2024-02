Dungeons of Hinterberg reporté jusqu'en été

Le petit développeur Microbird réclame un peu plus de temps pour pondre son premier projet,, poussant Curve Games à reporter la sortie PC/XSX (et Game Pass) pour l'été prochain au lieu du printemps.Une nouvelle vidéo et quelques visuels accompagnent le communiqué, en rappelant que ce mélange action-RPG & simulation sociale tournera autour de la ville touristique de Hinterberg (en gros, le Hub central) où vous pourrez sympathiser avec les habitants entre deux excursions pour visiter les alentours et découvrir un par un les 25 donjons « apparus mystérieusement » blindés d'énigmes et ennemis.