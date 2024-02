PS Plus Extra & Premium : les prochains jeux du service (tiens, il était là Tales of Arise) PS Plus Extra & Premium : les prochains jeux du service (tiens, il était là Tales of Arise)

Si vous ne comprenez pas le titre, je rappelle que Tales of Arise était annoncé dans le Game Pass de février avant de disparaître sans raison, peut-être parce qu'il est prévu dans le service Xbox à la fin du mois et non dans la première moitié, mais dans tous les cas, il sera bien du côté du PlayStation Plus Extra accompagné de trois autres épisodes de la franchise.



Notons également pour les Premium que Resistance Retribution (PSP) bénéficiera d'une MAJ graphique, de sauvegardes rapides et d'une option review.



PS Plus Extra :



- Tales of Arise

- Tales of Zestiria

- Need for Speed Unbound

- The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition

- Assassin's Creed Valhalla

- LEGO Jurassic World

- LEGO Worlds

- Roguebook

- Rogue Lords



PS Plus Premium :



- Resistance Retribution (PSP)

- Jet Moto 2 (PSP)

- Tales of Symphonia (PS4)

- Tales of Vesperia (PS4)





Tout cela à récupérer dès mardi 20 février.