[RUMEUR] Tencent veut adapter Elden Ring sur mobile, avec monétisation ''façon Genshin Impact''

Transfert des coûts de production chez Tencent avec coup sur coup un rapport de Reuters évoquant l'annulation d'un nouveau NieR sur mobile en collaboration avec Square Enix, dont la mise à la poubelle sans retour ne vient pas de l'éventuelle qualité du jeu mais d'une histoire de pognon : frais de chantier trop élevés et peu d'idées pour une monétisation « adéquate » pour rentabiliser l'ensemble. 2 ans de perdus.



Mais parallèlement, alors que Tencent multiplie les collaborations pour de futures versions mobiles d'Assassin's Creed et Need for Speed, les mêmes sources de Reuters balancent une grosse information : toujours chez Tencent, qui on rappelle détient 16 % de FromSoftware, aurait commencé à travailler depuis un certain temps sur un prototype de Elden Ring version mobile. On ignore s'il s'agira d'un portage plus ou moins brut ou d'une refonte complète mais dans tous les cas, le but premier est d'en faire un F2P avec micro-transactions, « façon Genshin Impact » nous dit-on.



Après, comment leur en vouloir quand on sait que Genshin Impact, justement, a rapporté l'équivalent de 5 milliards de dollars uniquement sur mobile en un peu plus de 3 ans. Hein ?