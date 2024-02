Les choses se préparent en douce pour Hi-Fi Rush et Sea of Thieves sur PlayStation 5 et Switch

C'est devenu un secret de polichinelle mais les choses continuent de progresser en douce pour laisser de moins en moins de doute quant aux nouvelles intentions de la part de Xbox de sortir ses jeux ailleurs que sur ses propres consoles (on ne compte plus le PC).Et cette fois, c'est à l'occasion d'une récente MAJ de(pour le premier anniversaire) que les datamineurs ont découvert l'apparition de 2 nouveaux T-shirt en plus de ceux en lien avec la Xbox, Steam et l'Epic Games Store, sans avoir besoin de vous préciser à quoi correspondent les versions bleues et rouges…Parallèlement à cela, le renseigné et connu Shinobi602 a indiqué qu'il ne faudrait plus attendre très longtemps pour une officialisation desur PlayStation 5 et Nintendo Switch (Cloud ?).