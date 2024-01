Apple ouvre enfin son AppStore aux applications Cloud (xCloud, GeForce Now...) Apple ouvre enfin son AppStore aux applications Cloud (xCloud, GeForce Now...)

Face aux normes européennes pour la concurrence, Apple n'a pas le choix d'abdiquer en ouvrant doucement les accès aux rivaux, et annonce l'ouverture immédiate via l'AppStore d'applications tiers sur le Cloud Gaming, notamment le Xbox Cloud et le GeForce Now.



Certes, les services étaient déjà disponibles sur mobile mais faute d'approbation de la part d'Apple (qui réclamaient une validation jeu par jeu, improbable pour de telles offres) réclamaient du coup de passer par un navigateur web, mais désormais, Microsoft, Nvidia et d'autres pourront proposer quand ils le souhaitent une simple application pour réunir tout cela. Apple indique juste en complément que chaque application devra se soumettre à la classification d'âge en fonction de la note la plus élevée de leur catalogue (donc autant dire PEGI 18 pour chacun).



Reste une interrogation : tout cela sera t-il également compatible Apple TV ?