Piranha Bytes, nouvelle victime d'Embracer Piranha Bytes, nouvelle victime d'Embracer

Les mauvaises nouvelles autour de Embracer ne semblent pas terminées, et c'est aujourd'hui le duo de journalistes allemands André Peschke et Jochen Gebauer qui nous rapportent selon leurs sources la future mise à mort du studio Piranha Bytes, auteur de Gothic, Risen et plus récemment Elex (tous des RPG emprunts d'une certaine liberté).



C'est forcément la réorganisation massive d'Embracer et le flop de Elex II qui seraient en cause, et après recherche des « enquêteurs », plusieurs détails passés inaperçus vont dans ce sens :



- La page Youtube de Piranha Bytes est à l'arrêt depuis novembre.

- La moitié des pages du site officiel sont down.

- Le prochain projet du studio (supposé être Elex III) a disparu de la page du financement du gouvernement allemand.



Selon les sources des journalistes précitées, un espoir subsiste : Embracer serait actuellement en négociation avec plusieurs éditeurs pour une revente du studio, incluant la licence Elex. Après, c'était également l'objectif pour Free Radical (TimeSplitters) malheureusement enterré faute de repreneurs…