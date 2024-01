Netflix Games : à un moment, faut des sous

Comme à chaque lancement d'un service qui veut conquérir avant tout le grand public, on débute avec la générosité, et on passe rapidement aux choses sérieuses car quelque part, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres même numériques.C'est ainsi que selon plusieurs sources de Wall Street Journal, Netflix « Games » serait en discussion depuis la fin de l'année pour tenter de se faire un billet afin de rentabiliser un minimum les multiples partenariats (dont le bout coup de) sans parler de ses propres petits studios maisons.Toutes les options sont sur la table, et elles sont toutes classiques :1) Ajout de publicités mais une offre spéciale plus chère pour s'en débarrasser.2) Ajout de jeux Premium à payer à l'unité en plus du reste.3) Ajout de micro-transactions, ce qui va à l'encontre de la promesse initiale mais bon.Le service Netflix Games, « pour l'heure » accessible sans surcoût à tous les abonnés Netflix, propose actuellement près de 86 jeux et a déjà un beau programme pour l'année en cours, dont l'ajout de l'excellentet