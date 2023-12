Charts Japon : le noël Nintendo, comme d'habitude

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11 au 17 décembre 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Les noëls se suivent et se ressemblent plus ou moins, avec une Switch qui continue de faire sa reine dans le hardware comme le software, en signalant à ce sujet que Konami a validé le million de ventes pour(avec le numérique donc).Et comme nous n'avons pas grand-chose de plus à dire, faisons un petit comparo avec l'année dernière où la Switch justement accuse un retard de 740.000 unités ce qui est tout sauf dramatique vu son âge avancée, contrairement à la Xbox Series qui fait actuellement moitié moins qu'en 2022 (et ce n'est pas quelques jours de plus qui changeront ce constat).Les félicitions en revanche pour la PS5 qui augmente son quota annuel de 150 %, avec de belles prétentions softwares pour 2024.