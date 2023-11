L'après Dordogne commence à se dessiner L'après Dordogne commence à se dessiner

Lancé le 30 juin dernier et visiblement apprécié des critiques (sauf pour ce qui est de la durée de vie), le très joli Dordogne a surtout marqué le coup par sa patte esthétique et le studio français « Un Je Ne Sais Quoi » compte rebondir sur ses acquis avec la diffusion sur les réseaux par Cedric Babouche (directeur du studio mais aussi directeur artistique) de quelques planches teasant le prochain projet de la boîte.



Pour l'heure, le chantier n'en est qu'à ses débuts et il n'est pas sûr que toutes ces planches soient utilisées dans la version finale, et si le studio semble vouloir miser sur une expérience un peu plus « ouverte » et des déplacements plus libres, l'essentiel est que le style aquarelle fera son retour.



Pour les curieux, Dordogne est disponible sur tous les supports, ainsi que dans le Game Pass.