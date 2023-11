Un deuxième Level-5 Vision à la fin du mois Un deuxième Level-5 Vision à la fin du mois

Le report de Fantasy Life i a ouvert l'interrogation : Level-5 sera t-il capable de sortir ces trois autres titres annoncés pour cette fin d'année ? Cela serait étonnant mais dans tous les cas, nous aurons des précisions sur le sujet le 29 novembre avec la tenue d'un deuxième « Level-5 Vision » où seront donnés des précisions pour Inazuma Eleven Victory, Megaton Musashi Wired et DECAPOLICE.



Bonus : Professor Layton and the New World of Steam en profitera pour nous redonner des nouvelles, lui que l'on attend sur Switch pour 2024 (normalement).