Epic Games Store : 5 ans après, le concurrent de Steam cherche encore sa rentabilité

Dur dur de faire face à Steam dans l'univers PC, beaucoup ont d'ailleurs fini par l'intégrer (Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft…), et ce n'est pas Epic Games qui pourra dire le contraire sans pour autant le dire à haute voix : son actuelle confrontation juridique face à Google (dans le cadre de la loi de position dominante) a permis de révéler qu'à l'approche de ces 5 ans de carrière, l'Epic Games Store n'a toujours pas réussi à devenir un modèle rentable.



Ce n'est pas faute de redoubler d'efforts sur le sujet en poussant autant que possible le public à adopter ce store numérique avec des jeux offerts chaque mois, en plus d'offres de plus en plus alléchantes pour les éditeurs (seulement 12 % de commission, et même 0 % si vous publiez un nouveau jeu exclusivement sur l'EGS pendant au moins 6 mois) mais la bataille est aussi longue que difficile.



La boîte a récemment licencié 830 employés, soit 16 % de son effectif, pour la raison évoquée mais également l'inflation entre autres choses (baisse des revenus sur Fortnite et Rocket League). Tout va bien en revanche pour l'Unreal Engine 5, adopté par de plus en plus de développeurs.