Japon : le Game Pass connaît une nette hausse depuis quelques années... sur PC Japon : le Game Pass connaît une nette hausse depuis quelques années... sur PC

La situation de la Xbox Series au Japon n'est pas envieuse, mais pas non plus déplorable pour la marque quand on sait qu'avec plus de 500.000 unités écoulées, la génération en cours incarne actuellement le deuxième plus gros succès Xbox depuis le début des années 2000 (donc devant la One et la première, mais loin derrière la 360).



Un marché difficile… mais Microsoft pourrait voir la lumière ailleurs. Dans une interview accordée à Famitsu, Phil Spencer révèle en effet que le Japon voit depuis ces dernières années une nette hausse de l'audience des jeux PC, multiplié par 3 selon ses dires alors que le nombre d'abonnés Game Pass a lui été multiplié par 4.



« L'audience Game Pass croît plus vite que le marché lui-même, ce qui est formidable pour la marque Xbox à l'avenir. »



Toujours une bonne nouvelle, même si l'inconnu demeure : multiplié par 4 d'accord, mais depuis quel chiffre ?