Fortnite n'échappe pas à l'inflation Fortnite n'échappe pas à l'inflation

Tout augmente, tout va encore augmenter, et personne ne sera épargné par l'inflation, et surtout par les joueurs de Fortnite. Déjà valable au Royaume-Uni, Canada et au Mexique, la hausse de prix sera effective sur la totalité des autres territoires le 27 octobre prochain.



Pour résumer, c'est 1€ de plus le pack de base, davantage du coup pour les gros packs, et tout de même un abonnement au Club inchangé.



- 1000 V-Bucks : 8,99€ (7,99€ auparavant)

- 2800 V-Bucks : 22,99€ (19,99€ auparavant)

- 5000 V-Bucks : 36,99€ (31,99€ auparavant)

- 13500 V-Bucks : 89,99€ (79,99€ auparavant)

- Abonnement au Club : 11,99€ par mois



L'abonnement au Club inclus chaque mois le Pass de la nouvelle Saison (ou 1000 V-Bucks les autres mois), celui de Rocket League et un skin bonus.