Replaced préfère s'envoler pour 2024

Vu le manque de nouvelles sur le sujet, on en était à espérer une simple surprise et ce ne sera malheureusement pas le cas : le joli, déjà largement reporté depuis la situation de son développeur biélorusse (ayant déménagé suite à son opposition ouverte à l'invasion en Ukraine) n'arrivera finalement pas cette année mais courant 2024, toujours sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.Au moins, le développeur signale que le projet est toujours en cours, et ce n'est pas toujours le cas chez d'autres, notamment un certainqui partage la même patte graphique.