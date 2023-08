The Walking Dead : une nouvelle adaptation PC & consoles en approche [UP]

Insider français désormais bien connu du milieu, « billbil-kun » révèle avant l'heure l'arrivée d'une nouvelle adaptation PC/consoles dequi au préalable pourrait attirer l'oeil des fans qui n'ont pas toujours eu de la chance en la matière :- Expérience solo action/aventure- Vue TPS- Mélange entre massacre de zombies et collectes de ressources- Améliorations du camp- Reprendra le fil rouge de la série AMC de la Saison 1 à 4- Rick en seul perso jouable mais possibilité de recruter les stars de la série- Narration non linéaire : nos choix pourront nous amener à dévier du scénario originalPas mal, si ce n'est que ceest entre les mains de GameMill Entertainement pas vraiment réputé pour les AAA à gros budget, et qu'avec une date de sortie très proche sans communication encore lancée (14 novembre) et un prix moindre (49,99€), on va de suite tempérer nos attentes.UPDATE : confirmé officiellement.