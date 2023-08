HBO : selon le scénariste Craig Mazin, The Last of Us partirait pour 4 saisons

On ne sait pas quand nous commencerons à voir la couleur de la saison 2 de, surtout vu la situation actuelle, mais le scénario Craig Mazin a souhaité lâcher quelques miettes auprès du site The Hollywood Reporter, à commencer par le fait que si aucun plan final n'était encore signé, la tournure semble aller vers un total de 4 saisons pour couvrir l'intégralité du scénario.On rappelle d'ailleurs que la Saison 2 ne couvrira pas l'intégralité de, et que niveau longueur de chaque saison, rien n'est arrêté : celles à venir pourront être plus longue ou plus courte que la première (9 épisodes), l'objectif pour Mazin restant de faire de « bonnes saisons », rien de plus.Dernier point, celui que l'actrice jouant Abby a bien été trouvée, mais il faudra patienter pour en connaître l'identité, tout étant actuellement au point mort à cause des deux grèves majeures dans l'industrie.