Rockstar Games embauche l'équipe de Cfx.re, créatrice du logiciel FiveM (GTA RP)

Un temps très réticent au modding, Rockstar doit aujourd'hui en interne faire toutes les louanges possibles à la communauté, ayant été capable d'exploser l'intérêt de Grand Theft Auto Online, en partie grâce au fameux « GTA RP » conçu via le logiciel FiveM, conçu par le groupe Cfx.re ayant fait de même avec Red Dead Redemption 2 (logiciel RedM).



Et aujourd'hui pleinement conscient du titanesque potentiel pour l'avenir des deux franchises, Rockstar a tout simplement racheté le groupe : l'équipe de Cfx.re est désormais employée par l'éditeur et va continuer d'améliorer ses logiciels… et on s'en doute s'atteler à sa compatibilité future avec GTA VI et son online.