Un gros report pour Lollipop Chainsaw Remake

Soit la team allouée est trop petite, soit un regain d'ambition a été trouvé, mais dans tous les cas, Lollipop Chainsaw Remake vient de prendre un gros report dans la face, le lancement passant de cette fin d'année à l'été 2024, sous le nom définitif de Lollipop Chainsaw RePOP.



On repartira avec un simple artwork pour mettre en avant le nouveau logo, et la promesse de graphismes revus, divers changements et des modifications autour de l'OST à cause de quelques droits perdus depuis.