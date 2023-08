Remnant II : déjà 1 million de ventes

Après 3 millions de ventes pour le premier épisode malgré une certaine confidentialité par rapport aux patrons du marché, on pensait que la licenceavait simplement su arriver au bon moment pour ensuite profiter des ventes sur la longueur via les promis, mais il n'en est rien : Gearbox Publishing annonce quea dépassé le million de ventes pour sa semaine de lancement (PC, PlayStation 5, Xbox Series).Une très belle performance pour ce Souls particulier, orienté coopération et nous menant dans des niveaux/zones générés aléatoirement.